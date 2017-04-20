جاريث بيل يعود للتدريبات بعد الإصابة إستعدادًا لكلاسيكو الأرض

عاد بيل للمران الجماعي في إطار إستكمال تعافيه من آلام عضلية حالت دون مشاركته أمام البايرن

أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق

عاد الويلزي جاريث بيل إلى لتدريبات ريال مدريد الجماعية التي أجريت اليوم الخميس، وهو مرانه الأول بعد الإصابة إستعدادًا لكلاسيكو الأرض الأحد المقبل أمام برشلونة في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



جاريث بيل

وأجرى الفريق مرانه عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ، الثلاثاء الماضي، بفوزهم (6-3) في إجمالي لقائي الذهاب والعودة، حيث أجرى اللاعبون الأساسيون في لقاء البايرن، مرانًا بالكرة ثم أكملوا جلسة المران داخل صالة الألعاب الرياضية، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني للنادي.

وعاد بيل للمران الجماعي في إطار إستكمال تعافيه من آلام عضلية حالت دون مشاركته أمام البايرن. أما البرتغالي بيبي فواصل عملية تعافيه، وتدرب الفرنسي رافائيل فاران منفردًا. ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا بـ75 نقطة متقدمًا بثلاث نقاط على برشلونة الوصيف، علمًا بأن الملكي له مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.