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تكنولوجيا هواتف ذكية تطوير خاصية إستعمال إنستغرام بدون اتصال انترنت

تكنولوجيا

تطوير خاصية إستعمال إنستغرام بدون اتصال انترنت
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تطوير خاصية إستعمال إنستغرام بدون اتصال انترنت

عندما تكون في الوضع الخاص بالإستعمال دون الاتصال بالشبكة، ستتمكن من تصفح المحتويات التي تم تحميلها مسبقاً في الـ "Feed" الخاص بك

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-20 18:52:00 A A

من خلال مؤتمر الفيسبوك السنوي للمطورين في San Jose، أعلنت منصة Instagram الإجتماعية الشهيرة لمشاركة الصور عن خواص جديدة لتطبيقها على الأندرويد، والذي سيسمح بالإستعمال دون الحاجة للاتصال بشبكة الانترنت، حيث سيكون بإمكان المستخدمين الإستمرار في إستعمال Instagram حتى دون إتصال.


صورة توضيحية

عندما تكون في الوضع الخاص بالإستعمال دون الاتصال بالشبكة، ستتمكن من تصفح المحتويات التي تم تحميلها مسبقاً في الـ "Feed" الخاص بك. ليس ذلك فحسب، بل سيكون بإمكانك أيضاً أن تترك التعليقات، أو أن تترك متابعة الآخرين "Unfollow"، أو حتى تقوم بحفظ التعليقات. وكل التعديلات والتغييرات التي قًمتَ بها دون الاتصال بالشبكة، سيتم تنفيذها عند الاتصال بالشبكة دون أن تشعُر بذلك.

في الوقت الحالي، ليس هناك أي مؤشرات بكون خواص "Instagram Stories" تعمل دون الحاجة للاتصال بالشبكة، وقد يحصل ذلك في أي وقت لاحق. منصة إنستاغرام تحظى بالكثير من الشعبية المتنامية بين المستخدمين في الوقت الحالي، وقد تم التأكيد بأنها قد تجاوزت حاجز 600 مليون مُستخدم بالفعل.

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