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الشرطة تعلن: فصل الشرطي الذي اعتدى على السائق المقدسي

المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري في بيانها:

يأتي القرار بعد جلسة الاستماع التي كانت قد عقدت مع الشرطي الضالع وهو من "وحدة اليسام - مكافحة الشغب " الذي اعتدى بالضرب على سائق الشاحنة في شرقي القدس

في 2017/04/03 تمّ عقد جلسة استماع للشرطي في مقر شرطة إسرائيل في القدس، بحيث طلب من خلالها الشرطي الاستقالة، معربًا عن أسفه وتحمل المسؤولية عن أفعاله

قررت رئيسة شعبة الموارد البشرية في قيادة الشرطة، اللواء جيلا جزيئيلي، رفض طلب الشرطي بالاستقالة وانما اقالته وفصله

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-04-20 15:54:33 A نشر: 2017-04-20 15:54:33 A