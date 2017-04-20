د.مسعود برهوم بعد الاعتداء في مستشفى نهاريا: ظاهرة العنف أصبحت مقلقة

الدكتور مسعود برهوم مدير المركز الطبي:

ما حدث يعتبر خط أحمر وظاهرة العنف أصبحت ظاهرة مقلقة وتعصف بالمجتمع الإسرائيلي بشكل عام وخاصة بالمراكز الطبية

وصل الى موقع العرب بيان من مكتب جلال بنا، جاء فيه: "قام يوم أمس ثلاثة زوار بالاعتداء على أحد الحراس في المركز الطبي للجليل في نهاريا، حيث وصل ثلاثة المعتدين، الى المركز الطبي قدموا لزيارة قريب لهم مصاب بحادث طرق ويعالج في احد اقسام المركز الطبي، الثلاثة حاولوا الدخول إلى غرفة الطوارئ بعد جدال مع الحارس سرعان ما تطور إلى اعتداء جسدي خطير أدى الى إصابته".



الدكتور مسعود برهوم مدير المركز الطبي



وأضاف البيان: "وصلت قوة من الحرس إلى المكان والذين اخرجوا المعتدين من منطقة غرفة الطوارئ. كما وصلت للمكان قوة من شرطة نهاريا التي اعتقلتهم من أجل استجوابهم. هذا ووصفت إصابة الحارس بالطفيفة برقبته".



وتابع البيان: "الدكتور مسعود برهوم مدير المركز الطبي، قال:" الحادث خطير جدا وخاصة أن الحديث يدور عن حارس يقوم بواجبه من أجل سلامة وأمن المعالجين، والطواقم الطبية والزائرين. وأضاف: ما حدث يعتبر خطا أحمر وظاهرة العنف أصبحت ظاهرة مقلقة وتعصف بالمجتمع الإسرائيلي بشكل عام وخاصة بالمراكز الطبية. أنا واثق من أن الشرطة والأجهزة القضائية ستقوم بدورها وستتم محاكمتهم وبدون أي مساومات. فقط أحكام قضائية جدية من شأنها أن تردع هؤلاء وتفرمل هذا السلوك مستقبلا" .

وبحسب البيان، ختم برهوم قائلا: "أولا أنا احيي جميع حراس المركز الطبي للجليل وبلائهم الحسن وقدرتهم على التحمل من سلوك بعض المواطنين. وسيواصل طاقم الحراسة في المستشفى بمهامه لتوفير الحماية والأمن للمرضى والطواقم الطبية ولزوار المركز الطبي للجليل ."