موشحات يا قُدْسُ/ بقلم :اسماء طنوس

يا قُدْسُ الْمَجْدُ أتى ليكِ _______ فِصْحُ الْمَسيحِ صَبَح فيـكِ

الْقَبْـــرُ فـارِغ بلا أحَــدِ _______ يَســوعُ قــامَ في الأحــــدِ

قلوب الْ مَعْهُ مُتَّــــحِدِه _______ فِرْحَــت للعــذرا تهَنّــيـكِ

قامَ المسيحُ كَمـا قــــالَ _______ كُـلٌّ بالْفِصْــحِ نِعَــم نـــالَ

والْمَوْتُ أصبَــحَ مُحـالَ _______ يا قُـــدْسُ هَــنّــي بَنــيــكِ

يا عذرا إنسي الْأحزانَ _______ قد قامَ فــــادي الإنسـانَ

الْيـــوم الدُّنيــا فَرحانَــه _______ نِـحنــا جينــا تَنْــغَنّــيــكِ

ما عادَ فـينـــا مُكْتَـئــِبُ _______ والنَّصْــرُ عِنّا مُنْتَـــصِبُ

ما فينــا حَــدُّ مُغْتـَـــرِبُ _______ يا قُـــدْسُ الرّبُّ يِحميـــكِ

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