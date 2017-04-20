موشحات يا قُدْسُ/ بقلم :اسماء طنوس
يا قُدْسُ الْمَجْدُ أتى ليكِ _______ فِصْحُ الْمَسيحِ صَبَح فيـكِ
الْقَبْـــرُ فـارِغ بلا أحَــدِ _______ يَســوعُ قــامَ في الأحــــدِ
قلوب الْ مَعْهُ مُتَّــــحِدِه _______ فِرْحَــت للعــذرا تهَنّــيـكِ
قامَ المسيحُ كَمـا قــــالَ _______ كُـلٌّ بالْفِصْــحِ نِعَــم نـــالَ
والْمَوْتُ أصبَــحَ مُحـالَ _______ يا قُـــدْسُ هَــنّــي بَنــيــكِ
يا عذرا إنسي الْأحزانَ _______ قد قامَ فــــادي الإنسـانَ
الْيـــوم الدُّنيــا فَرحانَــه _______ نِـحنــا جينــا تَنْــغَنّــيــكِ
ما عادَ فـينـــا مُكْتَـئــِبُ _______ والنَّصْــرُ عِنّا مُنْتَـــصِبُ
ما فينــا حَــدُّ مُغْتـَـــرِبُ _______ يا قُـــدْسُ الرّبُّ يِحميـــكِ
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