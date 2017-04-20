الأرصاد الجوية: نهاية أسبوع حارقة ودرجات الحرارة ستصل إلى 38 يوم السبت

ارتفاع درجات الحرارة سيبدأ الجمعة، حيث ستشهد البلاد ارتفاع بـ 5° - 8°، مقارنة باليوم الخميس، وستشهد جميع مناطق البلاد أجواء حارة جدًا

سيستمر ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت وستتراوح في مختلف مناطق البلاد بين 35° - 38°، وقد تصل درجات الحرارة في وادي عربة والبحر الميت إلى 40°

حذّرت الأرصاد الجوية من نهاية أسبوع حارقة ابتداءً من يوم غد الجمعة، حيث أشارت إلى أنّ درجات الحرارة ستصل إلى 38C° يوم السبت، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بأكثر من 10 درجات مئوية، وستكون الأجواء حارة جدًا وخماسينية.





أحد شواطئ ايلات (صورة توضيحية)

هذا، قالت الأرصاد الجوية أيضًا إنّه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة للانخفاض بشكل ملحوظ، يوم الأحد، بحوالي 12 درجة مئوية، وسيكون الطقس يوم الاثنين باردًا نسبية للموسم الحالي.

وأشارت الأرصاد إلى أنّ "ارتفاع درجات الحرارة سيبدأ الجمعة، حيث ستشهد البلاد ارتفاع بـ 5° - 8°، مقارنة باليوم الخميس، وستشهد جميع مناطق البلاد أجواء حارة جدًا، ومن المتوقع أن تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".

هذا، وسيستمر ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت، من 2 إلى 4 درجات مئوية، وستتراوح درجات الحرارة في مختلف مناطق البلاد بين 35° - 38°، وقد تصل درجات الحرارة في وادي عربة والبحر الميت إلى 40°. هذا، وستتغير هذه الأجواء الحارة في الليلة ما بين السبت والأحد، لتنخفض درجات الحرارة ما بين 12° - 16°، ويكون الجو لطيفصا وغائمًا جزئيًا مع رياح خفيفة، وقد تتساقط امطار متفرقة في بعض المناطق ليلًا، بحسب الأرصا الجوية.