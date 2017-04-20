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تكنولوجيا هواتف ذكية أبل تتيح تحميل حزمة برامجها المكتبية مجاناً

تكنولوجيا

أبل تتيح تحميل حزمة برامجها المكتبية مجاناً
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أبل تتيح تحميل حزمة برامجها المكتبية مجاناً

قد قامت شركة أبل بالفعل منذ 2013 بتثبيت حزمة البرامج المكتبية وبرنامج iMovie على الأجهزة الجديدة بدون أية تكاليف إضافية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-21 08:38:23 A A

أعلنت شركة أبل عن إتاحة حزمة برامجها المكتبية بشكل مجاني لجميع المستخدمين، وأوضحت الشركة الأمريكية أن حزمة البرامج المكتبية "آي وورك"، والتي تشتمل على برنامج معالجة النصوص Pages وبرنامج الجداول Numbers وبرنامج العروض التقديمية Keynote، يمكن تنزيلها من متجر التطبيقات دون أية تكاليف إضافية.


صورة توضيحية

ويسري ذلك أيضاً على برنامج الموسيقى GarageBand وبرنامج تحرير الفيديو iMovie، حيث يمكن للمستخدم حالياً تنزيلهما بشكل مجاني لحواسب الماك وأجهزة أبل الجوالة المزودة بنظام "آي أو إس".

وقد قامت شركة أبل بالفعل منذ 2013 بتثبيت حزمة البرامج المكتبية وبرنامج iMovie على الأجهزة الجديدة بدون أية تكاليف إضافية، وفي عام 2014 تم إضافة برنامج GarageBand، في حين كان يتعين على أصحاب أجهزة الماك القديمة أو الأجهزة المستعملة دفع بعض الرسوم نظير تنزيل هذه البرامج. ولكي يتمكن المستخدم من تنزيل برامج Numbers و Keynote و Pages فإنه يحتاج إلى نظام تشغيل "آي أو إس 10" أو نظام ماك أو إس 10.12.

ولتزيل برنامج الموسيقى GarageBand وبرنامج تحرير الفيديو iMovie فإن الأمر يتطلب نظام "آي أو إس 9.3" أو ماك أو إس أكس 10.10 على الأقل.

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