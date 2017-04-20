مجموعة PURE URBANITY من كريزي لاين لامرأة ديناميكية وعصرية

المجموعة تمنح المرأة مظهرا انيقا وعصريا ليبرز جمالها ايضا في فصل الربيع

اطلقت مؤخرا شبكة الازياء النسائية كريزي لاين تشكيلة ازياء ربيعيّة وعصرية بشكل خاص تحت عنوان "PURE URBANITY "، التي تمنح المرأة مظهرا انيقا وعصريا ليبرز جمالها ايضا في فصل الربيع.







مجموعة" PURE URBANITY" من تشكيلة ازياء كريزي لاين لصيف-ربيع 2017 تتميز بألوان الرمادي والابيض، والتي تمنح المرأة شعورا بالتمدن العصري لتظهر بكامل اناقتها خلال ساعات اليوم.



من بين هذه المجموعة يمكن ايجاد فساتين فضفاضة (واسعة) باللونين الرمادي والابيض اوالبيج بتصاميم مميزة مع وشحات باللون الفضي، او فساتين مدموجة بمطبوعات خاصة او تطريز ، والملائمة لساعات العمل وبالأخص جلسات العمل خارج المكتب.



تتوفر في هذه المجموعة المميزة ايضا بلوزات وقمصان بمطبوعات منقطة بدمج خاص لتطريز او دانتيل، والتي يمكن ملائمتها مع بنطال اسود او جينس لمظهر يومي عصري، او اختيار طقم لقميص بدون اكمام بألوان الفضي مع بنطال بسحّابات. واذا اردتي ان تبدي بمظهر ربيعي خاص فيمكن اختيار قميص بمطبوعات الورود مع بنطال رمادي.

ولمناسبات وجلسات مسائية مع الاصدقاء او العائلة يمكن الحصول على طقم من جاكيت وبنطال مميزين من قماش الكتان ممزوج بالتطريز, والتي يعتبرالموضة الرائدة لهذا الصيف. البدلة متوفرة باللونين الابيض او الاسود.

تشكيلة "PURE URBANITY"متوفرة في جميع فروع كريزي لاين في البلاد بما فيها الفروع الموجودة بالوسط العربي بمقاسات 40-52 و 0-5.

ع.ع.