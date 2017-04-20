مخطط لمصادرة أكثر من 137 دونما من أراضي مجد الكروم..صليبي: مخطط خطير وسنتصدى له

سليم صليبي:

هذا مخطط خطير جداً يهدد مجد الكروم مستقبلاً ومخططات المجلس المحلي الذي تقدم بخرائط هيكلية سابقاً



نناشد أصحاب الاراضي تقديم الإعتراضات، ونحن بدورنا كمجلس محلي سنقدم إعتراضًا شاملاً باسم المجلس

اريج سرحان:



واثقون من تعديل هذه الخريطة او حتى الغاءها وطرح بديل لها، اما إذا كان المخطط سياسي، فإن الامر يتوجب مسارات أخرى

بدعوة من مجلس مجد الكروم المحلي عقد مساء أمس الأربعاء في قاعة المركز الجماهيري في القرية إجتماع لأصحاب الأراضي الممتدة على طول شارع رقم 85 وذلك من أجل تقديم إعتراض ضد مخطط وزارة الزراعة، مصادرة أكثر من 137 دونما من أراضي مجد الكروم الواقعة شمالي شارع رقم 85 بهدف تسوية مجرى وادي الشاغور المحاذي لقرية مجد الكروم ومن شرقها الى غربها.



أراضي مجد الكروم الواقعة شمالي شارع رقم 85



وجاء هذا الاجتماع الهام إستمراراً للبيان التحذيري الذي أصدره مجلس مجد الكروم بخصوص المصادقة على خارطة تسوية وادي الشاغور، هذه الخارطة وهذا المخطط الذي يهدد أراضي أهالي مجد الكروم، وقبيل جلسة الإعتراضات على الخارطة المذكورة والتي ستقام الاسبوع القادم. وحسب خارطة تسوية وادي الشاغور الذي تقدمت بها وزارة الزراعة فإنه سيتم توسيع مجرى الوادي بعرض 15 مترا إضافيا شمالي شارع 85، أي على حساب أراضي أهالي مجد الكروم، وبدون مراجعتهم او حتى إعلامهم بالموضوع ، ويأتي هذا المخطط بعد ان تم مصادرة 8 أمتار على إمتداد أراضي أهالي قرية مجد الكروم من الشرق الى الغرب، مسافة 10 كيلومتر من مفرق دير الاسد حتى منطقة الرصيفة غرباً، وذلك في السنة الأخيرة من أجل مد قنوات الصرف الصحي لمنطقة الشاغور والتي تشمل مدينة كرميئيل وقرى الشاغور البعنة ودير الاسد ومجد الكروم. وقد أجمع الحضور على التصدي لهذا المخطط التعسفي الذي سيسلب أكثر من 137 دونما من أراضي مجد الكروم والتي تقدم مجلس مجد الكروم مسبقاً عليها بخرائط تطوير وبناء مستقبلية لخدمة أهالي مجد الكروم.



وفي حديث لموقع العرب مع رئيس مجلس مجد الكروم السيد سليم صليبي قال: "هذا مخطط خطير جداً يهدد مجد الكروم مستقبلاً ومخططات المجلس المحلي الذي تقدم بخرائط هيكلية سابقاً على هذه الاراضي لإقامة مشاريع حيوية وادخالها ضمن خرائط البناء".



وأضاف صليبي: "إن توسيع وتسوية مجرى وادي الشاغور على حساب هذه الاراضي ومصادرة أكثر من 15 متراً شمالاً، هو مخطط مرفوض وغير منطقي بتاتاً، إذ لا يعقل أن يدفع أهالي مجد الكروم ثمن هذا المخطط وعلى حساب أراضيها، هذه الاراضي التي نحن بأمس الحاجة اليها، بعد مصادرة مئات الدنمات من أراضينا لتوسيع شارع 85 ومد سكة القطار التي التهمت معظم اراضي القرية جنوباً. ومن هنا فإننا نناشد أصحاب الاراضي تقديم الإعتراضات، ونحن بدورنا كمجلس محلي سنقدم إعتراضًا شاملاً باسم المجلس على إعتبار ان هذه الاراضي مخطط لها مسبقاً بعد ان تقدمنا بخرائط هيكلية من أجل المصادقة عليها وما زلنا ننتظر الرد عليها".



وقالت مهندسة مجلس مجد الكروم المحلي السيدة اريج سرحان: " توسيع وتسوية وادي الشاغور بهذا الشكل هو خطير جداً سيقتلع مئات الدنمات من أراضي مجد الكروم وللأسف لم يتم الإعتراض سابقاً على مخططات مسبقة، إذ ان مد شبكة قنوات الصرف الصحي هي ايضاً غير قانونية، لانها تمتد على اراضي خاصة تعود ملكيتها لأهالي مجد الكروم دون مراجعتهم حتى. وفي حالة المصادقة على الخارطة المطروحة من قبل وزارة الزراعة فلن يتبقى لأصاحب الاراضي المحاذية لشارع 85 الا بضع أمتار لا تصلح لا للبناء ولا حتى للزراعة".



وأضافت مهندسة المجلس: "تقديم الإعتراضات من قبل جلسة المصادقة على الخارطة المطروحة من قبل وزارة الزراعة أمر الساعة ومن ناحية قانونية ومهنية، فإننا واثقون من تعديل هذه الخريطة او حتى الغاءها وطرح بديل لها، اما إذا كان المخطط سياسي، فإن الامر يتوجب مسارات أخرى، ونحن في قسم الهندسة في مجلس مجد الكروم نعي خطورة هذا المخطط مستقبلاً ومن هنا نناشد أصحاب الاراضي الإلتفاف حول المجلس المحلي وتقديم الإعتراضات قبل الجلسة التي ستعقد الإسبوع القادم".