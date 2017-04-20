الناصرة والقضاء الناصرة: وفاة المربي الفاضل ابراهيم عوض طه
الناصرة: وفاة المربي الفاضل ابراهيم عوض طه عن عمر ناهز الـ89 عاما
سيشيع جثمانه بعد صلاة المغرب من بيته الكائن في الحي الشرقي في الناصرة الى مسجد السلام ومن ثم الى المقبرة الجديدة
انتقل الى رحمة الله تعالى المربي الفاضل ابراهيم عوض طه (أبو عوض) عن عمر ناهز الـ89 عاما، وسيشيع جثمانه بعد صلاة المغرب من بيته الكائن في الحي الشرقي في الناصرة الى مسجد السلام ومن ثم الى المقبرة الجديدة في الناصرة.
المرحوم ابراهيم عوض طه
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