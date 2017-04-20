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الناصرة: وفاة المربي الفاضل ابراهيم عوض طه عن عمر ناهز الـ89 عاما

سيشيع جثمانه بعد صلاة المغرب من بيته الكائن في الحي الشرقي في الناصرة الى مسجد السلام ومن ثم الى المقبرة الجديدة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-04-20 12:48:46 A نشر: 2017-04-20 12:48:46 A