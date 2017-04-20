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مرشح للرئاسة الفرنسية: الأسد ليس شيطانا وعلى الغرب أن يتوقف عن محاولات إسقاطه

مرشح الرئاسة الفرنسية جاك شيميناد:

الرئيس السوري فعل أشياء غير لائقة، لكنه ليس شيطانا، ويجب تغليب مصلحة إحلال السلام في سورية والمنطقة على أية مصلحة أخرى

من أجل منع تفكك البلاد، لا بد من تهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى ديارهم والبدء في إعادة بناء البلد، ما يتطلب التحدث إلى أي شخص مهما كرهنا هذا الأمر

النّاصرة: مؤتمر التجّار 2017 من مجموعة شتراوس بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)

نشر: 2017-04-20 23:33:38 A نشر: 2017-04-20 23:33:38 A