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مرشح للرئاسة الفرنسية: بشار الأسد ليس شيطانا
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مرشح للرئاسة الفرنسية: الأسد ليس شيطانا وعلى الغرب أن يتوقف عن محاولات إسقاطه

مرشح الرئاسة الفرنسية جاك شيميناد:

الرئيس السوري فعل أشياء غير لائقة، لكنه ليس شيطانا، ويجب تغليب مصلحة إحلال السلام في سورية والمنطقة على أية مصلحة أخرى

من أجل منع تفكك البلاد، لا بد من تهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى ديارهم والبدء في إعادة بناء البلد، ما يتطلب التحدث إلى أي شخص مهما كرهنا هذا الأمر

النّاصرة: مؤتمر التجّار 2017 من مجموعة شتراوس بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-20 23:33:38 A A

دعا مرشح الرئاسة الفرنسية، جاك شيميناد، الغرب إلى "التوقف عن محاولات إسقاط الرئيس السوري، بشار الأسد ". معتبرًا أنّ "الأسد ارتكب الاخطاء ولكنه ليس شيطانًا، وعلى الغرب أن يركز الجهود على تسوية الأزمة في سورية بالتعاون مع روسيا"، بحسب تصريحاته التي أدلى بها لوكالة سبوتنيك الروسية.


مرشح الرئاسة الفرنسية جاك شيميناد

وقال المرشح الفرنسي إنّ "الرئيس السوري فعل أشياء غير لائقة، لكنه ليس شيطانا، ويجب تغليب مصلحة إحلال السلام في سورية والمنطقة على أية مصلحة أخرى". وشدد على أنّ "الوضع في سورية أصبح خارج نطاق السيطرة".

اعتبر شيميناد أنّه "من أجل منع تفكك البلاد، لا بد من تهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى ديارهم والبدء في إعادة بناء البلد، ما يتطلب التحدث إلى أي شخص مهما كرهنا هذا الأمر"، كما قال. ورأى أنّه "من الضروري التفكير في المستقبل، سوية مع كل من روسيا والولايات المتحدة، بينما يجب أن تأخذ أوروبا على عاتقها دور المبادر والمنظم لهذه العملية، وهو دور لا تلعبه أوروبا أو فرنسا حتى الآن"، على حدّ تعبيره. 


الرئيس السوري بشار الأسد

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