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أخبار عربية وعالمية كيت مدلتون تلفت الانظار خلال افتتاح الأكاديمية العالمية في لندن

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أناقة كيت مدلتون تلفت الانظار في لندن
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كيت مدلتون تلفت الانظار خلال افتتاح الأكاديمية العالمية في لندن

ارتدت الدوقة كيت فستانًا كلاسيكيًا باللون الاحمر واعتمدت المكياج والتسريحة البسيطين كالعادة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-22 11:26:16 A A

كعادتها في كل إطلالة جديدة لها، تألقت دوقة كامبردج كيت مدلتون بإطلالة أنيقة، وتمكنت من لفت الأنظار هذه المرة خلال افتتاح الأكاديمية العالمية في لندن، الخميس. وهي مدرسة حكومية تمولها مجموعة بث لتدريب الشباب على وظائف في صناعة الإعلام.


من اليمين - الأمير هاري، الدوقة كيت والأمير ويليام 

هذا، وقد ارتدت الدوقة كيت فستانًا كلاسيكيًا باللون الاحمر واعتمدت المكياج والتسريحة البسيطين كالعادة. ووصلت مدلتون إلى احتفالية الافتتاح برفقة زوجها الأمير ويليام، وشقيقه الأمير هاري. 

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