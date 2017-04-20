لجنة الحريات والاسرى: سنناضل حتى تحقيق المطالب الانسانية لأسرانا.. الجوع لا الركوع

جاء في البيان:

مركبات المتابعة تدعو الى المبادرة الى نشاطات إسناد لأسرى شعبنا على طول البلاد وعرضها

ندعوكم لوقفة تضامن مع الاسرى أمام سجن مجيدو يوم الاثنين 24/04 الساعة الخامسة والنصف مساءً

وصل الى وقع العرب بيان صادر عن لجنة المتابعة، جاء فيه: "انتصارًا لأسرانا في انتفاضة القيد والاضراب عن الطعام في معركة الامعاء الخاوية.. من اجل ان يكون صوتنا صوت الأسرى القابعين في سجون الاحتلال لرفع وكشف اللثام عن الوجه القبيح العنصري والفاشي لمديرية السجون وادواتها الارهابية الذراع التنفيذي لسياسة حكومة الفصل العنصري اليمينية المتطرفة نتنياهو اردان وكاتس واخرين من اليمين المتطرف الذين يهددون اسرانا المضربين عن الطعام بالموت البطي في عنصريتهم الفاشية حتى وصل الامر بحثهم عدم استقبال الأسرى في المستشفيات والعمل على مستشفى ميداني في صحراء النقب اضافه لمنع الهيئات الحقوقية والمحامين من زيارتهم اضافة الى منع الاهالي من زيارة ابناءهم مع القيام بتنقلات للعديد من سجن الى اخر والعبث بمحتوياتهم وملابسهم اكثر من 1500 اسير يخوضون الاضراب لليوم الرابع ورغم الالم والجوع سينضم الكثير من الأسرى الى الاضراب بشكل تصاعدي حتى تحقيق المطالب الانسانية لأسرانا البواسل".



خلال التضامن مع الأسرى في الضفة



وأضاف البيان: "على ضوء ذلك عقد اجتماع امس الاربعاء للجنة الحريات والاسرى المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل وبمشاركة جميع مركباتها السياسية لمناقشة خطوات وفعاليات لدعم واسناد اسرانا المضربين عن الطعام في انتفاضة القيد والام الجوع لا الركوع من اجل الانتصار للكرامة والحرية وتعبيرًا عن الانتماء الوطني الاصيل لشعبنا.. قررت لجنة الحريات والأسرى الفعاليات التالية:

1- الدعوة والمشاركة في خيمة التضامن والاضراب عن الطعام في عرابة يوم الجمعة 21/04

من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

2- الدعوة للمشاركة في مهرجان الحرية لعميدة الأسيرات لينا الجربوني، دعم وإسناد للأسرى المضربين في سجون الاحتلال.

الساعة الخامسة مساءً.

3- وقفة تضامن مع الاسرى أمام سجن مجيدو يوم الاثنين 24/04 الساعة الخامسة والنصف مساءً .

4- وقفة تضامن مع الأسرى أمام سجن الجلمة 26/04 الساعة الخامسة والنصف .

5 - تكليف اللجان الشعبية المحلية لترتيب وقفات تضامن على مفارق الطرق يوم الجمعة 28/04 الساعة الخامسة مساءً.

6- دعوة مركبات المتابعة الى المبادرة الى نشاطات إسناد لأسرى شعبنا على طول البلاد وعرضها".



وتابع البيان: "مطالب أسرانا انسانية وحقوقية. نعم للجوع - لا للركوع. نعم للالتفاف الجماهيري دعمًا للأسرى. نعم للوحدة الوطنية. لا لسياسة القمع والانتهاكات لمصلحة السجون ضد أسرانا البواسل. إما النصر.. أو النصر

لجنة الحريات والأسرى المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل".