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فنانين فن عالمي إحتفالية خاصة لإطلاق فيلمGuardians of the Galaxy 2

فنانين

إطلاق فيلم Guardians of the Galaxy 2
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إحتفالية خاصة لإطلاق فيلمGuardians of the Galaxy 2

تدور أحداث الفيلم حول حرّاس المجرة، الذين يعودون من جديد في مهمة ضد قوى الشر

النّاصرة: مؤتمر التجّار 2017 من مجموعة شتراوس بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-20 21:27:00 A A

إحتفل نجوم فيلم "Guardians of the Galaxy Vol. 2 - حرّاس المجرة 2" بإطلاق العرض الأول للفيلم في هوليوود، كاليفورنيا - الولايات المتحدة الامريكية. حيث شهد العرض حضور عدد من نجوم السينما العالميين إلى جانب أبطال الفيلم، وسط توافد آلاف المعجبين.


خلال العرض الأول للفيلم

هذا، وتدور أحداث الفيلم حول حرّاس المجرة، الذين يعودون من جديد في مهمة ضد قوى الشر التي تهدد المجرة من جهة، ويوندا الراغب في الأنتقام من جهة أخرى. يذكر أنّ الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: جيمس جن، ومن بطولة: ديف باتيستا،  زوي سالدانا، كريس برات،  فين ديزل، ومايكل روكر. 

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