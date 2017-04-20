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فنانين فن عالمي جوليا روبرتس أجمل امرأة في العالم لعام 2017

فنانين

جوليا روبرتس أجمل امرأة في العالم لعام 2017
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جوليا روبرتس أجمل امرأة في العالم لعام 2017

غيس غاكيل، رئيس تحرير مجلة People:

لقد بدا الأمر منطقياً لجوليا وهي في عامها الـ49، جوليا لم تظهر قط أجمل من الآن

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: xinhua)
نشر: 2017-04-20 18:52:00 A A

تمكنت النجمة العالمية، جوليا روبرتس، وللمرة الخامسة من خطف لقب "أجمل امرأة في العالم لعام 2017"، وفقًا لمجلة People الأميركية الشهيرة.


جوليا روبرتس

وصرّح غيس غاكيل، رئيس تحرير مجلة People، حول الأمر قائلًا:"لقد بدا الأمر منطقياً لجوليا وهي في عامها الـ49، جوليا لم تظهر قط أجمل من الآن. جمالها ينبع من ثقتها بنفسها، بالإضافة إلى ذكائها وتمتعها بحس الفكاهة، وينبع من قابليتها للتطور وهي تستمر في تقديم أجمل الدوار بتاريخها.. ويكمن في موهبتها التي تجعلها قادرة على خلق شخصيات جديدة وقدرتها على سرد الحكايات التي تنقلنا إلى عوالم جديدة.. وتكمن أيضاً في تقديرها لعائلتها التي أعطتها الأولوية في حياتها"، كما قال. 

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