الليلة: مانشستر يونايتد في مواجهة أندرلخت وشالكه يسعى لإنقاذ موسمه أمام أياكس

جاء في البيان:



رغم هزيمة شالكه بهدفين وتواضع مستواه في مباراة الذهاب بالعاصمة الهولندية، لا يزال الفريق متمسكًا بالأمل في قلب موازين المواجهة لصالحه



يرجح عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف مانشستر في مباراة الليلة أمام أندرلخت بعد أن جلس على مقعد البدلاء في مباراة الفريق الماضية



يتطلع ليون الفرنسي إلى تناسي أحداث مباراته المثيرة للجدل أمام باستيا في الدوري الفرنسي مطلع هذا الأسبوع

تقام مساء اليوم الخميس جولة الإياب في دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في نفس التوقيت (الساعة 22:05)، حيث سيعلق شالكه الألماني آماله بشكل كبير على الدعم الجماهيري على ملعبه أملًا في قلب الموازين وإنتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي أمام أياكس أمستردام الهولندي الذي فاز ذهابًا 2ـ0. أما فرق مانشستر يونايتد الإنجليزي و سيلتا فيجو الإسباني و ليون الفرنسي، فتتطلع إلى تفادي المفاجآت فقط، بعد أن وضعت قدمًا في الدور نصف النهائي، حيث تعادل مانشستر على ملعب أندرلخت البلجيكي 1ـ1، وفاز سيلتا فيجو على جينك البلجيكي 3ـ2، وليون الحق الهزيمة في فريق بشكتاش التركي 2ـ1 في جولة الذهاب يوم الخميس الماضي.



من مباراة الذهاب بين شالكه وأياكس

شالكه يسعى لإنقاذ موسمه من خلال الدوري الأوروبي



ورغم هزيمة شالكه بهدفين وتواضع مستواه في مباراة الذهاب بالعاصمة الهولندية، لا يزال الفريق متمسكًا بالأمل في قلب موازين المواجهة لصالحه، فقد قدم شالكه موسمًا مخيبًا للآمال في الدوري؛ يحتل المركز الحادي عشر في البوندسليجا حيث لا يزال معرضًا للدخول في الصراع من أجل تفادي الهبوط، وهو ما يجعل آماله معلقة بشكل كبير على إنقاذ موسمه من خلال البطولة الأوروبية. وفي المقابل يتمتع أياكس، الفائز بالبطولة الأوروبية في عام 1992، بوضع أفضل حيث يتأخر بنقطة واحدة فقط عن فينورد متصدر الدوري الهولندي الممتاز، كما عزز فرصته بشكل كبير في التأهل للمربع الذهبي الأوروبي إثر فوزه ذهابًا بثنائية نظيفة.

مانشستر يونايتد يسعى لتحقيق البطولة وضمان مشاركته في الأبطال الموسم المقبل

أما مانشستر يونايتد الإنجليزي ، فيتطلع إلى مواصلة المشوار في البطولة حتى إعتلاء منصة التتويج بالنهائي المقرر في ستوكهولم في مايو/أيار المقبل، من أجل ضمان مشاركته في الموسم المقبل بدوري أبطال أوروبا. ويحتل مانشستر يونايتد الذي يدربه المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق أربع نقاط خلف جاره مانشستر سيتي الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.



بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد

ويرجح عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف مانشستر في مباراة الليلة أمام أندرلخت بعد أن جلس على مقعد البدلاء في مباراة الفريق الماضية أمام تشيلسي مطلع هذا الأسبوع، وبذلك ينتظر عودة ماركوس راشفورد لمركز الجناح من جديد. ويفتقد مانشستر يونايتد عددًا من لاعبيه الآخرين من بينهم خوان ماتا وفيل جونز وكريس سمولينج، بسبب الإصابات.

سيلتا فيجو الطامح للنصف نهائي وليون لنسيان أحداث الدوري المثيرة

أما سيلتا فيجو الأسباني، فلم تطرأ عليه مشكلات جديدة متعلقة بالإصابات منذ مباراة الذهاب أمام جينك. وفي المباراة الأخرى يتطلع ليون الفرنسي إلى تناسي أحداث مباراته المثيرة للجدل أمام باستيا في الدوري الفرنسي مطلع هذا الأسبوع، والتركيز في الحفاظ على تقدمه أمام بشكتاش لإنتزاع بطاقة التأهل. وكانت مباراة ليون وباستيا قد توقفت يوم الأحد الماضي إثر إقتحام جماهير باستيا أرضية الملعب والتعدي على لاعبي ليون.