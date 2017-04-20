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فنانين فن عربي ياسمين عبد العزيز في لبنان لتصوير مسلسلها الجديد

فنانين

ياسمين عبد العزيز في لبنان لتصوير مسلسلها الجديد
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ياسمين عبد العزيز في لبنان لتصوير مسلسلها الجديد

أحداث المسلسل تدور في حلقات منفصلة متصلة في إطار كوميدي إجتماعي

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-21 08:04:21 A A

سافرت النجمة والممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز إلى لبنان، من أجل تصوير مشاهدها الخارجية في مسلسل "هربانة منها"، ويستمر التصوير لمدة 10 أيام بين جبال لبنان.


ياسمين عبد العزيز

يذكر أنّ أحداث المسلسل تدور في حلقات منفصلة متصلة في إطار كوميدي إجتماعي، حول إمرأة شقية ومرحة ومتهورة تتورط في العديد من المشاكل والمواقف، بسبب إندفاعها ويحاول زوجها إنقاذها من هذه المواقف. المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، مصطفى خاطر، فادية عبد الغني، إنتصار، حسن حسني، صلاح عبد الله، علي ربيع، سامي مغاوري، هناء الشوربجي، وإنعام سالوسة، تأليف خالد جلال، وإخراج معتز التوني. 

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