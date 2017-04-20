إعتقال شابة من شعفاط بشبهة التحريض على تنفيذ عمليات في الفيسبوك

جاء في البيان:



تبين أن المنشورات والصور كانت قد باشرت في رفعها المشتبهة منذ عام 2015 على صفحتها في الفيسبوك

وصل لموقع العرب بيان صادر عن المتحدثة بإسم الشرطة لوبا السمري، ورد فيه: "تواصل الشرطة التحقيق في ملف إعتقال مشتبهة مقدسية (22 عامًا) من منطقة شعفاط، برفع منشورات محورها تحريض على العنف والإرهاب، حيث من المقرر طلب تمديد فترة إعتقالها نهار اليوم الخميس على ذمة التحقيقات الجارية" وفقًا للبيان.

وأضاف: "هذا وتعود حيثيات هذة القضية الى معاينة منشورات على صفحة المشتبهة الشخصية بالفيسبوك تشيد من خلالها على العمليات الإرهابية التي نفذها إرهابيون ومنظمات إرهابية وكذلك تشجع على تنفيذ عمليات مشابهة من أجل "تحرير القدس " حسب ما جاء، وتبين أن المنشورات والصور كانت قد باشرت في رفعها المشتبهة منذ عام 2015 على صفحتها في الفيسبوك أمام أصدقاء صفحتها والذين قاموا بدورهم في تحويلها لأخرين، هذا ووفقًا للمقتضى ومع إستلام الشرطة مصادقة من قبل مكتب النيابة العامة حول شبهات التحريض على العنف تم إعتقال المشتبهة، ونشير بذلك الى المخاطر الشديدة التي قد تترتب من رفع منشورات تحريضية على العنف والارهاب، وبالتالي تواصل الشرطة العمل جاهدة ضد اي من الضالعين فيها وتقديمهم أمام العدالة" إلى هنا نص البيان.