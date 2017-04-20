نعيم قاسم: استبعد حربا مع اسرائيل الصيف المقبل وحزب الله جاهز لأي مواجهة

نعيم قاسم:

اسرائيل تراقب بدقة ما يحدث على الساحة السورية وأنها تتمهل ولا تتخذ أي خطوات حتى الآن لمعرفة ماذا يحدث في سورية

نشرت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم الخميس حوارا مع نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وذلك حول تطورات صورة الوضع على الساحة السورية. وفي سياق المقابلة سئل الشيخ نعيم قاسم حول امكانية نشوب حرب مع اسرائيل خلال الصيف القريب فكان رده "بأنه يستبعد اندلاع حرب مع اسرائيل مؤكدا أن حزب الله يتمتع بجوهزية كاملة لمواجهة أي حرب محتملة".



نعيم قاسم

وأضاف نعيم قاسم ردًا على عدة أسئلة حول الشأن ذاته بأن "اسرائيل تراقب بدقة ما يحدث على الساحة السورية وأنها تتمهل ولا تتخذ أي خطوات حتى الآن لمعرفة ماذا يحدث في سورية".

كما وأكد نائب الأمين العام لحزب الله أن "النسبية هي القانون الأمثل والأعدل والأكثر تمثيلا والذي يرضي كل الاطراف ويعبر عن شعبيتهم، سواء وطنيا او حزبياً او طائفيا او عائليا".

واشار قاسم الى أن حزب الله "وافق على أفكار في القانون التأهيلي... لكن الاجابات النهائية تكون بعد أن نعرف الصيغة النهائية للقانون والتي لم تُحسم بعد".