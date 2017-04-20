FUZE tea طعم الناس الرايقة

تُطلق شركة كوكا- كولا هذه الايام حملتها التسويقية الجديدة للماركة العالمية الرائدة FUZE tea تحت شعار "FUZE tea للناس الرايقة" بقيادة 6 نجوم شباب، حلموا وحققوا حلمهم الكبير. هذه الخطوة هي بمثابة استمرار لتعزيز مكانة ماركة فيوز تي لدى المستهلكين في المجتمع العربي.



الخطوة الجديدة هي مميزة للغاية وتجلب معها معناً جديداً لمقولة "الناس الرايقة" والتي تتوجه للشبان الذين يبثون الروقان، النشاط، الانتعاش، التفاؤل، الديناميكية والعالمية، وهذه القيم تتلاءم مع قيم مشروب فيوز تي. ويقود الحملة نجوم شباب، اجتازوا الحدود ويمثلون بالضبط المعنى الذي تمنحه الحملة لمقولة "الناس الرايقة" من بينهم: ميرا كاحلي من عالم الأزياء التي شاركت في مسابقات جمال دولية، شادي دكور، الذي حظي بشعبية كبيرة في مسابقات الغناء في العالم العربي، اياد ابو عبيد، لاعب كرة قدم مكابي حيفا، سمر قبطي، ممثلة شاركت في أفلام ناجحة ووصلت الى منافسات سينمائية دولية، مجد ابو صيام، بطل اسرائيل في الكيك بوكسينغ، نصير ياسين، فيسبوكر مع أكثر من نصف مليون متابع.

سلام شرقية، مدير تسويق المجتمع العربي وقطاعات اخرى في كوكا-كولا إسرائيل قال: "جاءت هذه الخطوة للحفاظ على مكانة فيوز تي لدى جمهور المستهلكين في المجتمع العربي مع تعزيز قيم الماركة: الانتعاش، الروقان، النشاط ، الديناميكية والعالمية والتي تم التعبير عنها في الحملة من خلال 6 نجوم شباب نجحوا على طريقتهم المميزة بنقل رسالة الحملة بشكل دقيق: الموهبة، الشخصية، والنجاح لهم ، والالهام للانتعاش، الروقان والتفاؤل هم من فيوز تي".

وأضاف شرقية قائلا: "مجموعة الشاي البارد هي المجموعة الآخذة بالنمو في سوق المشروبات في البلاد والعالم، وفي الوسط العربي تصل الفئة إلى %30 من حجم السوق، ومن خلال معرفتنا العميقة بعالم المشروبات عرفنا بان أساس نجاح المشروبات والمنتجات الغذائية يبدأ من الطعم. الطعم الممتاز الذي يعتبر شرط أساسي وضروري، هو سبب نجاح ماركة فيوز تي".

ترافق الخطوة حملة اعلانية واسعة النطاق، تشمل دعاية متلفزة مشتركة لجميع النجوم سويا وفيلم شخصي لكل نجم تحت شعار "النجاح مني الرواق من فيوز تي" الى جانب نشاط تفاعلي في القنوات الديجيتالية حيث ندعو فيها المتصفحين الى إعداد تهنئات مميزة "للناس الراقية" الذين يعرفونهم، والفوز بجوائز قيمة. بالامكان الحصول على معلومات عن الفعالية من خلال صفحة الفيسبوك الرسمية لـ فيوز تي بالعربية او في موقع الفعالية:

http://rawak.fuze-tea.co.il/

الجدير بذكره ان FUZE-TEA هو مشروب بارد، منتج من خلاصة الشاي الطبيعية التي تحتوي على مضادات الاكسدة الطبيعية، يُسوق بنكهات مختلفة : الخوخ، خوخ دايت، مانغو- اناناس، عنب. المشروبات متوفرة بعبوات 1.5 لتر، 0.5 لتر، قناني زجاجية 330 ملي، وتسوق من خلال شركة كوكا كولا إسرائيل.

ع.ع.