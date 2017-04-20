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رياضة وشباب رياضة عالمية بوفون: لم اتوقع الخروج دون تلقي أي هدف من أقوى فريق في العالم داخل الكامب نو

رياضة وشباب

بوفون: لم اتوقع الخروج دون تلقي أي هدف في الكامب نو
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بوفون: لم اتوقع الخروج دون تلقي أي هدف من أقوى فريق في العالم داخل الكامب نو

بوفون:

لقد كنا موفقين في 180 دقيقة أمام برشلونة من خلال منعه من تسجيل أي هدف

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-20 18:20:30 A A

أكد قائد يوفنتوس وحارس مرماه الدولي الإيطالي جيانلويجي بوفون بأنه لم يكن يتوقع الخروج دون تلقي أي هدف في ملعب كامب نو خلال مواجهة برشلونة . وتعادل برشلونة مع يوفنتوس دون أهداف ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليتأهل الأخير بعد فوزه ذهاباً بثلاثة أهداف دون رد.


خلال اللقاء

وقال بوفون عقب المباراة: "بعيداً عن نتيجة المباراة لقد كان تأهلنا معززاً بالثقة ضد أقوى فريق في العالم، لكني لم أكن أعتقد أنني سأخرج من كامب نو بشباك نظيفة، عند مواجهة فريق يمتلك مثل هذا الهجوم ستظن أنك ستتلقى هدف أو هدفين".

وأضاف: "لقد كنا موفقين في 180 دقيقة أمام برشلونة من خلال منعه من تسجيل أي هدف، تطورنا بدأ منذ عدة سنوات ونحتاج للمتابعة ولا يجب علينا التوقف بعد هذا الفوز، مصيرنا الآن بأيدينا".

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