بثينة شعبان: سورية خالية من الأسلحة الكيميائية وروسيا حليفتنا

بثينة شعبان:

الروس أكدوا أنهم الى جانب سورية وفهمنا أن العدوان الأمريكي لن يتكرر

طالبنا بلجنة تحقيق وسورية خالية من كل الأسلحة الكيميائية، وننتظر من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أن تأتي الى سورية وتحقق في الحادثة

أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق

قالت بثينة شعبان المستشارة الإعلامية والسياسية للرئيس السوري بشار الأسد في تصريح صحفي لها إن "هدف العدوان الأمريكي على قاعدة الشعيرات سياسي وليس عسكريا حيث أن الرد على أي العدوان يأخذ أشكالاً مختلفة".



بثينة شعبان

وأضافت شعبان: "ما تقوم به أمريكا اليوم هو تخبط، فترامب لا يمتنع عن فعل أي شيء ولكن يجب أن نفهم طريقة تفكيره وأن ندرس المشهد الدولي".

أما بخصوص موقف روسيا من هجوم أمريكا على سوريا، قالت: "روسيا حليفتنا وهي معنا قلباً وقالباً، كما وأن الصين صديقة ووقفت مع سورية وتستمر في ذلك".

وتابعت شعبان قائلة: "الروس أكدوا أنهم الى جانب سورية وفهمنا أن العدوان الأمريكي لن يتكرر".

وأردفت بالقول: "أمريكا في حالة انحدار والصين وروسيا والهند في حالة صعود كما وأن سوريا وحلفائها روسيا وإيران وحزب الله أقوى من أي وقت آخر".

أما عن مجزرة خان شيخون: "طالبنا بلجنة تحقيق وسورية خالية من كل الأسلحة الكيميائية، وننتظر من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أن تأتي الى سورية وتحقق في الحادثة".