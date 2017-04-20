رسميًا: إيقاف ليون وبشكتاش عن المشاركة الأوروبية

كانت جماهير ليون وبشكتاش قد دخلت في مواجهات عنيفة في مدرجات ملعب بارك أولمبيك ليون إنتقلت إلى أرضية الملعب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن عقوبته في حق ليون الفرنسي و بشكتاش التركي على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.



من أحداث الشغب في المباراة

وقررت لجنة العقوبات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إصدار عقوبة الإيقاف في حق كل من ليون وبشكتاش عن المشاركة الأوروبية لموسمين مع وقف التنفيذ.

وبذلك يصبح كل من ليون وبشكتاش مهددان بالإيقاف عن المشاركة الأوروبية لموسمين في أي لحظة، حيث أن تفعيل العقوب سيكون تلقائياً في حالة تكرار أي أحداث شغب من طرف جماهير الفريقين.

وكانت جماهير ليون وبشكتاش قد دخلت في مواجهات عنيفة في مدرجات ملعب بارك أولمبيك ليون إنتقلت إلى أرضية الملعب ما استدعى تدخل رجال الأمن لتتأخر إنطلاقة المباراة لأكثر من 45 دقيقة.