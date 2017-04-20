اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية رسميًا: إيقاف ليون وبشكتاش عن المشاركة الأوروبية

رياضة وشباب

رسميًا: إيقاف ليون وبشكتاش عن المشاركة الأوروبية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

رسميًا: إيقاف ليون وبشكتاش عن المشاركة الأوروبية

كانت جماهير ليون وبشكتاش قد دخلت في مواجهات عنيفة في مدرجات ملعب بارك أولمبيك ليون إنتقلت إلى أرضية الملعب

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-20 18:52:00 A A

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن عقوبته في حق ليون الفرنسي و بشكتاش التركي على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.


من أحداث الشغب في المباراة

وقررت لجنة العقوبات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إصدار عقوبة الإيقاف في حق كل من ليون وبشكتاش عن المشاركة الأوروبية لموسمين مع وقف التنفيذ.

وبذلك يصبح كل من ليون وبشكتاش مهددان بالإيقاف عن المشاركة الأوروبية لموسمين في أي لحظة، حيث أن تفعيل العقوب سيكون تلقائياً في حالة تكرار أي أحداث شغب من طرف جماهير الفريقين.

وكانت جماهير ليون وبشكتاش قد دخلت في مواجهات عنيفة في مدرجات ملعب بارك أولمبيك ليون إنتقلت إلى أرضية الملعب ما استدعى تدخل رجال الأمن لتتأخر إنطلاقة المباراة لأكثر من 45 دقيقة.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فيلم We Were Soldiers مترجم | [493 قراءة]
2 يوفنتوس يطيح ببرشلونة ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا | [280 قراءة]
3 العشق المر الحلقة 19 التاسعة عشرة مدبلجة 2017 | [276 قراءة]
4 تل ابيب: إعتقال مشتبه من بيتح تكفا بالاعتداء على سائق | [220 قراءة]
5 مصرع شبل خالدي من الخوالد في حادث | [173 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
3 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب