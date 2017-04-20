المركز: إصابة سائق بجراح خطيرة في حادث بين دراجتين نارييتين

جاء في البيان:



تم إستدعاء مروحية تابعة لنجمة داوود الحمراء وهي في طريقها إلى المكان

وصل لموقع العرب بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "وصل بلاغ لنجمة داوود الحمراء عند الساعة 08:58 عن حادث طرق وقع بين دراجتين ناريتين على مفرق حتسور بإتجاه غان يافنيه، هذا وقد هرعت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء إلى المكان وقدمت العلاجات لمصابين إثنين، أحدهما (40 عامًا) أصيب وحالته خطيرة، هذا وقد تم إستدعاء مروحية تابعة لنجمة داوود الحمراء وهي في طريقها إلى المكان" إلى هنا نص البيان.



مكان الحادث- تصوير:نجمة داوود الحمراء