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رياضة وشباب رياضة عالمية الأنظار تتجه الأحد نحو سنتياغو برنابيو.. هل سيكون الكلاسيكو القادم الأخير لزيدان؟

رياضة وشباب

هل سيكون الكلاسيكو القادم الأخير لزيدان؟
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الأنظار تتجه الأحد نحو سنتياغو برنابيو.. هل سيكون الكلاسيكو القادم الأخير لزيدان؟

التوقعات تشير إلى تمديد عقد زيدان لمدة عام آخر ولكن عدم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي يجعل الكثير يتكهن بأن مستقبل زيدان قد يتأثر في حالة الخسارة في الكلاسيكو

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-04-20 16:23:59 A A

لا يزال مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد غامضًا بالرغم من النجاحات التي يحققها مع الفريق، حيث يتساءل البعض هل سيكون الكلاسيكو يوم الاحد القادم الأخير له أم لا؟


زيدان

يذكر أن زيدان ومنذ توليه المسؤولية نجح في تحقيق لقب دوري الأبطال الموسم الماضي ومن بعده لقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، فيما يتصدر الفريق بطولة الدوري الإسباني حتى الآن ويبدو الأقرب لتحقيق اللقب بالإضافة إلى وصوله للمربع الذهبي لدوري الأبطال بعد فوز على العملاق البافاري بايرن ميونيخ ذهاباً وإياباً.

هذا وتعزز النتائج التي يحققها ريال مدريد تواجد زيدان في المستقبل كمدرب للفريق، ولكن عدم تمديد العقد حتى الآن أصبح يثير مخاوف البعض في مدريد حول إمكانية رحيل المدرب الفرنسي خاصة وأن العقد الحالي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

التوقعات تشير إلى تمديد عقد زيدان لمدة عام آخر ولكن عدم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي يجعل الكثير يتكهن بأن مستقبل زيدان قد يتأثر في حالة الخسارة في الكلاسيكو. وخاص زيدان حتى الآن لقائي كلاسيكو كمدرب، فاز في الأول ليصبح أول مدرب يحقق الفوز في الكلاسيكو الأول له مع ريال مدريد منذ أن فعلها بيرند شوستر عام 2007 فيما كان التعادل هو نتيجة اللقاء الثاني.

 

 

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