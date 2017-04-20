اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية مانشستر يونايتد يكافئ هيريرا بعقد جديد وتحسين راتبه

رياضة وشباب

مانشستر يونايتد يكافئ هيريرا بعقد جديد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مانشستر يونايتد يكافئ هيريرا بعقد جديد وتحسين راتبه

كان هيريرا قد أبدى عن رغبته بتجديد عقده مع النادي لسنوات إضافية بعد أن حصل على ثقة مدربه جوزيه مورينيو

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-20 18:52:00 A A

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مانشستر يونايتد يستعد لتجديد عقد النجم الإسباني أندير هيريرا لمنع رحيله عن الفريق وتحسين أجره السنوي.


أندير هيريرا أمام تشيلسي

وينتهي عقد هيريرا عام 2018، ويسعى النادي لتجديد عقده كمكافأة على المجهودات الكبيرة التي قدمها هذا الموسم وبالأخص في مباراة تشيلسي عندما سجل هدف وصنع آخر.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مانشستر يونايتد سيرفع مرتب هيريرا من 75 ألف جنيه إسترليني إلى 125 ألف أسبوعياً.

وكان هيريرا قد أبدى عن رغبته بتجديد عقده مع النادي لسنوات إضافية بعد أن حصل على ثقة مدربه جوزيه مورينيو.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فيلم We Were Soldiers مترجم | [495 قراءة]
2 يوفنتوس يطيح ببرشلونة ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا | [280 قراءة]
3 العشق المر الحلقة 19 التاسعة عشرة مدبلجة 2017 | [277 قراءة]
4 تل ابيب: إعتقال مشتبه من بيتح تكفا بالاعتداء على سائق | [221 قراءة]
5 مصرع شبل خالدي من الخوالد في حادث | [174 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
3 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب