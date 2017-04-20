مانشستر يونايتد يكافئ هيريرا بعقد جديد وتحسين راتبه

كان هيريرا قد أبدى عن رغبته بتجديد عقده مع النادي لسنوات إضافية بعد أن حصل على ثقة مدربه جوزيه مورينيو

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مانشستر يونايتد يستعد لتجديد عقد النجم الإسباني أندير هيريرا لمنع رحيله عن الفريق وتحسين أجره السنوي.



أندير هيريرا أمام تشيلسي



وينتهي عقد هيريرا عام 2018، ويسعى النادي لتجديد عقده كمكافأة على المجهودات الكبيرة التي قدمها هذا الموسم وبالأخص في مباراة تشيلسي عندما سجل هدف وصنع آخر.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مانشستر يونايتد سيرفع مرتب هيريرا من 75 ألف جنيه إسترليني إلى 125 ألف أسبوعياً.

وكان هيريرا قد أبدى عن رغبته بتجديد عقده مع النادي لسنوات إضافية بعد أن حصل على ثقة مدربه جوزيه مورينيو.