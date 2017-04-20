إصابة مسنة (70 عامًا) بجراح خطيرة بعد تعرّضها للدهس عند مدخل اللقية

جاء في البيان:



وصفت حالة المسنة (70 عامًا) بالخطيرة مع إصابات في منطقة الرأس

وصل لموقع العرب بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "وصل بلاغ لنجمة داوود الحمراء عند الساعة 8:41 عن إصابة عابرة سبيل جراء تعرضها للدهس من قبل سيارة، هذا وقد هرعت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء إلى المكان وقدمت العلاج للمصابة قبل أن تنقلها إلى مستشفى سوروكا لإستكمال العلاج، ووصفت حالة المسنة (70 عامًا) بالخطيرة مع إصابات في منطقة الرأس" إلى هنا نص البيان.