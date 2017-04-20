السبت: أبناء سخنين يستقبل هبوعيل بئر السبع في اللقاء المركزي

لفريق عاصمة النقب طموحات في الحفاظ على لقب بطولة الدوري، حيث يتربع على عرش الئحة، ويتنافس مع وصيفه مكابي تل أبيب على لقب البطولة

يستقبل فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراته البيتية فريق هبوعيل بئر السبع في لقاء مركزي، مساء السبت في تمام الساعة الثامنة والربع على استاد الدوحة في سخنين، ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في دوري الدرجة العليا لفرق البلي أوف العلوي.





ويدخلها فريق أبناء سخنين بعد فوزه في مباراته الخارجية على فريق مكابي حيفا بهدف دون مقابل،حيث سجل له المهاجم يوفال أفيدور. ويحتل السخنينيون المرتبة الخامسة برصيد خمس وأربعين نقطة، ويتخلف بنقطة واحدة ووحيدة عن المرتبة الرابعة، وسط الطموحات بالتأهل للعب في البطولة الأوروبية. أما لفريق عاصمة النقب طموحات في الحفاظ على لقب بطولة الدوري، حيث يتربع على عرش الئحة، ويتنافس مع وصيفه مكابي تل أبيب على لقب البطولة.