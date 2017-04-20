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رياضة وشباب رياضة محلية نادي يافا أمام آخر أمل للبقاء في الدرجة الأولى بمقابلته مكابي يفنة

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نادي يافا أمام آخر أمل للبقاء في الدرجة الأولى بمقابلته مكابي يفنة

لم يطرأ أي جديد على حال النادي الرياضي يافا، فبقي يقبع في المرتبة قبل الأخيرة بعد خسارته مباراته البيتية ضد فريق هبوعيل أزور بهدفين نظيفين

من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-20 17:30:07 A A

تبدو المباراة الخارجية للنادي الرياضي يافا أمام فريق مكابي يفنة، يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين وقبل الأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية، آخر أمل له للبقاء في الدوري، ولو عبر الاختبارات، وذلك بعد أن فقد الأمل بالبقاء بصورة مباشرة.


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ولم يطرأ أي جديد على حال النادي الرياضي يافا، فبقي يقبع في المرتبة قبل الأخيرة بعد خسارته مباراته البيتية ضد فريق هبوعيل أزور بهدفين نظيفين. وتتضاءلت رويدا رويدا آمال النادي الرياضي يافا بالبقاء في الدوري، حيث بات يتأخر بأربع نقاط عن مرتبة اختبارات البقاء، مع بقاء مبارتين فقط حتى نهاية الموسم، اذ عليه الفوز فيهما وبالمقابل تعثر بيتار كفار سابا أيضا.

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