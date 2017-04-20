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رياضة وشباب رياضة محلية نادي كفرقاسم في مواجهة سهلة أمام نادي شيكون همزراح

رياضة وشباب

المثلث الجنوبي نادي كفرقاسم يواجه نادي شيكون همزراح
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نادي كفرقاسم في مواجهة سهلة أمام نادي شيكون همزراح

هبط القسماويون الى المرتبة السابعة برصيد ثلاث وأربعين نقطة، وباتوا يتخلفون بنقطة واحدة عن المرتبة الخامسة

من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-20 11:10:35 A A

تنتظر النادي الرياضي كفرقاسم مهمة سهلة في مباراته البيتية أمام الفريق الهابط نادي شيكون همزراح، يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين وقبل الأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية. هذا، ويغيب اللاعب ايرز طال عن تشكيلة القسماويين، بسبب تجميعه خمس بطاقات صفراوات.


خلال احدى المباريات لنادي كفرقاسم



ويدخلها نادي كفرقاسم بعد خسارته في مباراته الخارجية أمام فريق مكابي يفنة بهدف دون مقابل. وبذلك فقد الفريق القسماوي المرتبة الخامسة، والتي تؤهله الى اختبارات الارتقاء الى الدرجة الممتازة. وهبط القسماويون الى المرتبة السابعة برصيد ثلاث وأربعين نقطة، وباتوا يتخلفون بنقطة واحدة عن المرتبة الخامسة، وهي تقود صاحبها لخوض اختبارات الارتقاء الى مستوى فرق لدرجة الممتازة.

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