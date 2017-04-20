اغلاق
اغلاق
أخبار شريط الاخبار مصرع شبل خالدي من الخوالد في حادث

أخبار

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مصرع شبل خالدي من الخوالد في حادث


نشر: 2017-04-20 08:10:51 A A
لقي المأسوف على شبابه شبل خالدي مصرعه إثر حادث طرق ذاتي مروع في العفولة، وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في ساعة متأخرة من مساء البارحة الاربعاء في العفولة ووفقا للمعلومات الاوليه المتوفرة وقع حادث طرقات ذاتي مروع تخلله اصطدام سائق دراجة نارية في عامود انارة في أحد الشوارع هناك مما اصاب السائق الشاب شبل خالدي 22 عاما من الخوالد قرب مدينة شفاعمرو بجروح خطيرة ما لبث أن توفي على أثرها في المكان - للفقيد الرحمة ولعائلته وذويه بالغ الصبر والسلوان. هذا وتواصل شرطة السير والمرور التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقا للبيان.
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 65 من مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم | [396 قراءة]
2 الشرطة:اختلاس ملايين وعائلة مشتبه من كفرقرع | [322 قراءة]
3 ردود أفعال غاضبة في بايرن ميونخ | [270 قراءة]
4 الليلة:برشلونة يبحث عن معجزة جديدة أمام يوفنتوس | [203 قراءة]
5 فصح النور/ بقلم: إياس يوسف ناصر | [160 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
3 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
شريط الاخبار
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب