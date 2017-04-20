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أخبار سياسة صحيفة: أبو مازن مستعد للقاء نتنياهو بحضور دونالد ترامب

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صحيفة: أبو مازن مستعد للقاء نتنياهو بحضور ترامب
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صحيفة: أبو مازن مستعد للقاء نتنياهو بحضور دونالد ترامب

أعلنت الرئاسة أن ابو مازن سيؤكد التزامه بتحقيق السلام العادل والشامل، وانه يتطلع للتعامل بإيجابية مع الرئيس ترامب لصنع السلام

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-04-20 16:56:21 A A

نقلت الاذاعة العبرية أن صحيفة "أساهي" اليابانية قد نشرت ليلة أمس على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قد أعرب عن استعداده للقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في أي وقت في واشنطن، تحت رعاية الرئيس الاميركي دونالد ترامب.


عباس

من جهة أخرى أعلن رسميا في واشنطن أن الرئيس الاميركي سيستقبل عباس في الثالث من الشهر القادم.

وقال الناطق بلسان البيت الابيض بأن الزعيمين سيؤكدان التزام القيادتين الاميركية والفلسطينية بالسعي الى تسوية النزاع بين الفلسطينيين واسرائيل.
بدورها أعلنت الرئاسة أن ابو مازن سيؤكد التزامه بتحقيق السلام العادل والشامل، وانه يتطلع للتعامل بإيجابية مع الرئيس ترامب لصنع السلام.


نتنياهو


ترامب

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