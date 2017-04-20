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أخبار محليات اصابة متوسطة في حادث بين خلاط باطون وسيارة قرب معلوت

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الجليل الاعلى حادث بين خلاط باطون وسيارة قرب معلوت
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اصابة متوسطة في حادث بين خلاط باطون وسيارة قرب معلوت

كايد ظاهر:

 

هرعت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الجليل المركزي للمكان

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-20 07:37:50 A A

أفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي في بيانه اليوم الخميس أن "حادث طرق وقع بالقرب من حوسين طريق معلوت بين خلاط للباطون وسيارة حيث هرعت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الجليل المركزي للمكان وتعمل على اخماد حريق شب في السيارة حيث اصيب شخص وحالته متوسطة"، وفقا للبيان.


مكان الحادث- צילום: אלון קוצי תיעוד מבצעי מד"א


 

وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الخميس أنه "عند الساعة 07:40 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول حادث طرق وقع على شارع 89 حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (31 عاما) أصيب بجروح متوسطة بصدره وتم نقله الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.

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