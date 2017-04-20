رهط: اعتقال مشتبه بعد الكشف عن معمل مريحوانا

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم اعتقال مشتبه من السكان هناك في اواسط الثلاثينات من عمره وتم تحويله للتحقيقات الجارية

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "مؤخرا وخلال نشاط للشرطة وحرس الحدود في مدينة رهط في النقب تمت مداهمة وتفتيش منزل عائلة هناك مع الكشف عن معمل تنمية نباتات مخدر المريحوانا فسيح واسع في الطابق العلوي تضمن اكثر من نحو 130 من اشتال واغراس النبتة المخدرة جنبا الى معدات ري واضاءة وسماد وغيرها كثيرة مختلفة ذات الصلة. هذا وتم اعتقال مشتبه من السكان هناك في اواسط الثلاثينات من عمره وتم تحويله للتحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.