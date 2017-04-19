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رياضة وشباب دوري ابطال اوروبا موناكو يكرر فوزه على بوروسيا دورتموند ويصعد إلى نصف النهائي

رياضة وشباب

موناكو يكرر فوزه على بوروسيا دورتموند ويصعد
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موناكو يكرر فوزه على بوروسيا دورتموند ويصعد إلى نصف النهائي

بل نهاية المباراة بتسع دقائق زار المهاجم البديل فالير جيرمان شباك بوروسيا دورتموند لينهي على أماله في العودة إلى اللقاء من جديد ليصعد فريق الإماراة إلى الدور نصف النهائي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-19 23:54:28 A A

 حقق فريق موناكو فوز هام على ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب لويس الثاني لحساب إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لتصبح نتيجة المباراتين 6-3.

 

بدأت المباراة بضغط كبير من قبل فريق الإماراة حيث استغل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي خطأ حارس مرمى بوروسيا دورتموند في التصدي لتسديدة باكايوكو ليسكنها مبابي في مرمى دورتموند.بعدها بـ14 دقيقة تمكن أرسل توماس ليمار كرة عرضية مميزة تجاه المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو ليضعها برأسه في المرمى بشكل مميز.

وفي الشوط الثاني نجح بوروسيا دورتموند في العودة من جديد إلى أجواء اللقاء بعدما مرر عثمان ديمبيلي الكرة إلى ماركو ريوس الذي حولها في شباك أصحاب الأرض.وقبل نهاية المباراة بتسع دقائق زار المهاجم البديل فالير جيرمان شباك بوروسيا دورتموند لينهي على أماله في العودة إلى اللقاء من جديد ليصعد فريق الإماراة إلى الدور نصف النهائي. 

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