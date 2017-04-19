الشاباك: إحباط محاولة من حماس لتهريب المتفجرات

وصل بيان صحفي صادر عن أوفير جندلمان المتحّدث بإسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه: "فيما يلي بيان صادر عن جهاز الأمن العام (ألشاباك): سمح بالنشر أن المفتشين في معبر إيريز ضبطوا صباح اليوم متفجرات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة تم إخفاءها في مراهم حملت لاصقات كتب عليها "مواد طبية". وتم العثور على المراهم في إطار الفحوصات الأمنية التي تجرى في المعبر حيث تم العثور عليها في مقتنيات امرأتين فلسطييتين وهما شقيقتان من سكان قطاع غزة. خبير متفجرات من الشرطة الإسرائيلية قد فحص المتفجرات".