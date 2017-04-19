الشاباك: إحباط محاولة من حماس لتهريب المتفجرات إلى إسرائيل من خلال فلسطينية

الشاباك:



تمت المصادقة على دخول الشقيقتين الفلسطينيتين إلى إسرائيل كي تتلقى إحداهما التي تعاني من مرض السرطان العلاج الطبي في أحد المستشفيات الإسرائيلية

وصل بيان صحفي صادر عن أوفير جندلمان المتحّدث بإسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه: "فيما يلي بيان صادر عن جهاز الأمن العام (ألشاباك): سمح بالنشر أن المفتشين في معبر إيريز ضبطوا صباح اليوم متفجرات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة تم إخفاءها في مراهم حملت لاصقات كتب عليها "مواد طبية". وتم العثور على المراهم في إطار الفحوصات الأمنية التي تجرى في المعبر حيث تم العثور عليها في مقتنيات امرأتين فلسطييتين وهما شقيقتان من سكان قطاع غزة. خبير متفجرات من الشرطة الإسرائيلية قد فحص المتفجرات".

وتابع البيان: "تمت المصادقة على دخول الشقيقتين الفلسطينيتين إلى إسرائيل كي تتلقى إحداهما التي تعاني من مرض السرطان العلاج الطبي في أحد المستشفيات الإسرائيلية. وإتضح أثناء التحقيق الأولي بأن حماس أرسلت تلك المتفجرات بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل إسرائيل في الفترة القريبة المقبلة. يدل هذا الحدث على المحاولات المستمرة التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية العاملة في قطاع غزة وعلى رأسها حماس لاستغلال المبادرات الإنسانية الإسرائيلية والعلاج الطبي التي تقدمه إسرائيل إلى سكان قطاع غزة من أجل تنفيذ عمليات إرهابية داخل إسرائيل. تم تحويل السيدتين إلى مواصلة التحقيق معهما في الشاباك ".