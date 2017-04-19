إعتقال مشتبه من برطعة بالاعتداء جنسيًا على أطفال في منطقة وادي عارة

لوبا السمري:



إعتاد المشتبه وعلى ما يبدو التواصل مع القصر عبر مواقع التواصل الاجتماعية وبما شمل الفيسبوك وغيرها ملتقيا بهم وبالتالي منفذًا وعلى ما يبدو اعتداءاته الجنسية الشديدة والمختلفة بحقهم



من المقرر طلب تمديد فترة إعتقال المشتبه يوم غد الخميس عبر محكمة الصلح في الخضيرة على ذمة التحقيقات الجارية

وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "تناشد الشرطة عموم أفراد الجمهور وبالذات العربي في مد يد العون والمساعدة بالتوصل الى أي من المعلومات وكذلك ضحايا إعتداءات جنسية على قاصرين أطفال عرب في نحو سن العاشرة وما حولها، وذلك من قبل مشتبه بالثلاثينات من عمره سكان برطعة حامل هوية اسرائيلية، وبما يشمل بالذات من سكان منطقة وادي عارة وذلك خلال الفترة الاخيرة الماضية".



وتابع البيان: "هذا وكانت الشرطة قد إعتقلت اليوم الاربعاء المشتبه وهو يقل معه بسيارته فتى عربي في نحو عمر (15 عامًا) على ما يبدو أحد ضحايا اعتداءاته الجنسية وسط ترجيح الشرطة وقوع ضحايا آخرين كثر بين براثن المشتبه من الذين لم يتوجهوا بعد بشكواهم للشرطة. أضف، وفقا لمادة التحقيقات المتوفرة صحيح لهذه المرحلة إعتاد المشتبه وعلى ما يبدو التواصل مع القصر عبر مواقع التواصل الاجتماعية وبما شمل الفيسبوك وغيرها ملتقيا بهم وبالتالي منفذًا وعلى ما يبدو اعتداءاته الجنسية الشديدة والمختلفة بحقهم. هذا ومن المقرر طلب تمديد فترة إعتقال المشتبه يوم غد الخميس عبر محكمة الصلح في الخضيرة على ذمة التحقيقات الجارية، والى كل ذلك يوصى من كل من توجد لديه اي من المعلومات ذات الصلة التوجة الى مركز شرطة منطقة وادي عارة- عيرون فورًا وكذلك يجوز الاتصال الى بدالة الشرطة المركزية رقم 100 والادلاء فيها"، بحسب البيان.