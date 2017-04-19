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أخبار محاكم وجنائيات أم الفحم: إصابة شاب (23 عامًا) بجراح متوسطة إثر تعرّضه للطعن

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وادي عارة أم الفحم: إصابة شاب إثر تعرّضه للطعن
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أم الفحم: إصابة شاب (23 عامًا) بجراح متوسطة إثر تعرّضه للطعن

أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء قاموا بتقديم الاسعاف الاولي لشاب (23 عامًا) أصيب بجراح متوسطة في القسم العلوي من جسمه

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-19 21:13:29 A A

وصل بيان صحفي صادر عن الناطق بلسان إسعاف نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: " عند الساعة 19:54 تلقى أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء بلاغًا في منطقة الجلبواع حول إصابة شخص إثر تعرّضه للطعن في مدينة أم الفحم"، وفقًا للبيان.

وأضاف البيان: "أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء قاموا بتقديم الاسعاف الاولي لشاب (23 عامًا) أصيب بجراح متوسطة في القسم العلوي من جسمه، ومن ثم تم نقله الى مستشفى هعيمك في العفولة لتلقي العلاج"، بحسب البيان.

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