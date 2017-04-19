طريقة تحضير صدر الدجاج بصلصة المانجا

المقادير

2 قطعة صدور دجاج

1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

ملح وفلفل حسب الرغبة

مقادير صلصة المانجا:

1/2 كوب سبانخ، مقطع

1 حبة بصل حمراء متوسطة الحجم، مفرومة

1 حبة مانجا متوسطة الحجم، مفرومة

1 ملعقة صغيرة نعناع طازج، مفروم

1/4 كوب جبنة بارميزان، مبشورة

1/4 كوب صوص حلو حار

جبنة بارميزان مبشورة وشطة بودرة للرش





صورة توضيحية



طريقة التحضير

1- ينقع الدجاج بالمكونات كلها، يطهى الدجاج على مشواة حارة حتى يحمّر من كل الجوانب ويطهى حتى الداخل.

2- في هذه الأثناء نحضر صلصة المانجا، بجمع المكونات كلها حتى تمتزج جيداً.

3- يقدم الدجاج وعلى وجهه صلصة المانجا.

4- يرش على وجهه جبنة البارميزان والشطة البودرة.