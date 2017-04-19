طريقة تحضير صدر الدجاج بصلصة المانجا
المقادير
2 قطعة صدور دجاج
1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون
ملح وفلفل حسب الرغبة
مقادير صلصة المانجا:
1/2 كوب سبانخ، مقطع
1 حبة بصل حمراء متوسطة الحجم، مفرومة
1 حبة مانجا متوسطة الحجم، مفرومة
1 ملعقة صغيرة نعناع طازج، مفروم
1/4 كوب جبنة بارميزان، مبشورة
1/4 كوب صوص حلو حار
جبنة بارميزان مبشورة وشطة بودرة للرش
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1- ينقع الدجاج بالمكونات كلها، يطهى الدجاج على مشواة حارة حتى يحمّر من كل الجوانب ويطهى حتى الداخل.
2- في هذه الأثناء نحضر صلصة المانجا، بجمع المكونات كلها حتى تمتزج جيداً.
3- يقدم الدجاج وعلى وجهه صلصة المانجا.
4- يرش على وجهه جبنة البارميزان والشطة البودرة.
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