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طريقة تحضير صدر الدجاج بصلصة المانجا
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طريقة تحضير صدر الدجاج بصلصة المانجا

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-20 07:43:22 A A

المقادير
2 قطعة صدور دجاج
1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون
ملح وفلفل حسب الرغبة
مقادير صلصة المانجا:
1/2 كوب سبانخ، مقطع
1 حبة بصل حمراء متوسطة الحجم، مفرومة
1 حبة مانجا متوسطة الحجم، مفرومة
1 ملعقة صغيرة نعناع طازج، مفروم
1/4 كوب جبنة بارميزان، مبشورة
1/4 كوب صوص حلو حار
جبنة بارميزان مبشورة وشطة بودرة للرش


صورة توضيحية

طريقة التحضير
1- ينقع الدجاج بالمكونات كلها، يطهى الدجاج على مشواة حارة حتى يحمّر من كل الجوانب ويطهى حتى الداخل.
2- في هذه الأثناء نحضر صلصة المانجا، بجمع المكونات كلها حتى تمتزج جيداً.
3- يقدم الدجاج وعلى وجهه صلصة المانجا.
4- يرش على وجهه جبنة البارميزان والشطة البودرة.

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