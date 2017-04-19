رسميًا: اليوتيوب تتيح خيار البث المباشر على الأجهزة المحمولة

يمكن للمرء أن يجادل بأن اليوتيوب هي آخر منصة قامت بإضافة خاصية البث المباشر نظرًا إلى أن الخدمات الأخرى مثل Periscope والفيسبوك سمحت للمستخدمين بالقيام بذلك منذ فترة

قامت اليوتيوب بتقديم إمكانية البث المباشر للمستخدمين وذلك من خلال أجهزتهم المحمولة بإستخدام تطبيق Youtube لمنصة الأندرويد منذ شهر فبراير الماضي.





صورة توضيحية



ومع ذلك، فقد كان هناك قيد والذي يتمثل في تقديم خاصية البث المباشر فقط للمستخدمين الذين يملكون 10 آلاف مشترك على الأقل. وقد فرضت اليوتيوب هذا القيد منذ ذلك الحين. ومع ذلك، فقد قامت اليوتيوب الآن بفتح ميزة البث المباشر للمزيد من المستخدمين، ويبدو أنها ستكون مفتوحة قريبًا للجميع.

بالتأكيد اليوتيوب ليست الخدمة الوحيدة التي تتيح للمستخدمين البث المباشر من أجهزتهم المحمولة. يمكن للمرء أن يجادل بأن اليوتيوب هي آخر منصة قامت بإضافة خاصية البث المباشر نظرًا إلى أن الخدمات الأخرى مثل Periscope والفيسبوك سمحت للمستخدمين بالقيام بذلك منذ فترة.