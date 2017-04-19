محلل: إحتمال قدوم iPhone 8 من دون مستشعر بصمات الأصابع

المحلل Andy Hargreaves:



الخيارات المحتملة لأبل تشمل تأخير الإنتاج أو التخلص من مستشعر بصمات الأصابع على iPhone المزود بشاشة OLED

منذ أن قامت شركة آبل بإصدار مستشعر بصمات الأصابع Touch ID مع iPhone 5S، أصبحت هذه الميزة جزءً لا يتجزأ من هواتف iPhone.





صورة توضيحية



وقد شقت طريقها أيضا إلى لوحيات iPad وإلى حواسيب MacBook Pro في أواخر العام الماضي، ولكن وفقا للمحلل Andy Hargreaves من مؤسسة Pacific Crest Securities المتخصصة في بحوث السوق، يبدو أن "هناك إحتمال أن تقوم شركة آبل بإصدار iPhone 8 من دون هذه الميزة".



في جزء من مذكرته البحثية التي حصل عليها موقع MacRumors، صرح المحلل Andy Hargreaves بالقول: "الخيارات المحتملة لأبل تشمل تأخير الإنتاج أو التخلص من مستشعر بصمات الأصابع على iPhone المزود بشاشة OLED. ونحن نعتقد بأن شركة أبل ستواصل العمل على حل مشكلة بصمات الأصابع. إذا كانت قادرة على حل المشاكل في الشهر المقبل أو نحو ذلك، فإنه من المرجح أن تقدم الشركة مقدار كبير من الطلبات في ذلك الحين. وأوضح المحلل Andy Hargreaves أيضا بأنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى تأخير إطلاق iPhone.