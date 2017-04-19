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مدارسٌ أم مصانع للعلامات!/بقلم: الناشط رازي طاطور

الناشط السياسي والاجتماعي رازي طاطور:



أسئلةٌ كثير تُثار وتتناثر، أفكار تجول وتصول حول تعامل مدارسنا والظلامية التي تسود هذا التعامل والنهج سواء كان في الجانب التعليمي او التربوي

انا لا استثني بتاتاً دور الأهل، للاهل الدور الأساسي وللمدرسة الدور المُكمل لكن اؤمن جدا ان التأثير الاكبر نابع من المدرسة، فالطالب يقضي وقتاً في مدرسته اكثر مما يقضي في البيت مع الأهل!

المدرسة أصبحت عِبئا ثقيلا على الطلاب بل واكثر من حاجز وطلابنا أصبحوا شِبه ماكينة يُديرها عاملون يقلقون فقط على رواتبهم واجورهم في نهايةِ الشهر طلابنا أصبحوا يدرسون ويتعلمون ولا يكتسبون!



هناك غياب كبير لدور الُمعلم التربوي وهناك تغييب لنشاطات وفعاليات كثيرة ونرى ان جُل اهتمام مدارسنا ومُعلميها هو نقل المواد التعليمية للطالب على طريقة ونظام التلقين والتحفيظ بالضبط وتمامًا كنظام الماكينة

طلابنا متعطشون لهذا الدور التربوي وقد سئموا فعلا من الأساليب التعليمية النمطية والتقليدية ونرى ان هناك أزمة ثقة ما بين الطالب والمدرسة



نرى ان هناك شعور يُراود طلابنا بأن المدرسة بمثابة عدو وهذا واقع وموجود وليس وليد اليوم وهذا نتيجة دور وتعامل المؤسسة التعليمية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-04-20 07:51:34 A نشر: 2017-04-20 07:51:34 A