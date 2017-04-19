بالفيديو: خفة دم سميرة سعيد ونجلها شادي تشعل مواقع التواصل

كشفت الديفا عن تفاصيل حياتهما، والمواقف الطريفة بينهما

حظيت إطلالة الفنانة المغربية سميرة سعيد ونجلها شادي عبر برنامج "ميكس ميوزيك"، مع الفنانة ألين لحود والفنان خالد سليم على شاشة "دبي"، باهتمام واسع وانتشار كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث كشفت الديفا عن تفاصيل حياتهما، والمواقف الطريفة بينهما.

وكشفت النجمة المغربية خلال اللقاء أنّ "شادي لم يكن يحب أن يقول: سميرة سعيد والدتي"، لافتةً الى أننّي "حضرت له حفلاً بمناسبة عيد ميلاده، وقال لأصدقائه: سميرة سعيد ليست والدتي، هي فقط ربّتني"، لتنطلق الضحكات في الاستديو.



سميرة سعيد ونجلها شادي