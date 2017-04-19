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فنانين فن عربي نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها في دبي..صور

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نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها في دبي..صور
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نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها في دبي..صور

تألقت نسرين بفستان أبيض دونتيل ناعم وضيق ومكشوف عن الكتفين أظهر رشاقتها وجسمها المنحوت والجذّاب

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-20 11:10:35 A A

في أجواء مميزة، احتفلت النجمة السورية نسرين طافش بعيد ميلادها في أحد المطاعم الفاخرة في دبي. حيث تألقت نسرين بفستان أبيض دونتيل ناعم وضيق ومكشوف عن الكتفين أظهر رشاقتها وجسمها المنحوت والجذّاب. علمًا أنّ الفستان حمل تصميم المصممة العراقية زينة زكي.


نسرين طافش

هذا، وشاركت النجمة السورية جمهورها بلحظاتها السعيدة في الحفل من خلال نشر صور ومقاطع فيديو عبر "سناب شات". ولفت قالب الحلوى الانظار فجاء عليه صورة جميلة لها ومعه ميكروفون كبير، وكتب عليه معايدة في عيد ميلادها ومباركة لألبومها الجديد.

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