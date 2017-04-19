اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية تيري يودّع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية: إرتداء شارة القيادة أعظم إنجازات حياتي

رياضة وشباب

تيري يودع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تيري يودّع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية: إرتداء شارة القيادة أعظم إنجازات حياتي

جون تيري:

أشعر أن كرة القدم ما زالت بداخلي ولكن أتفهم أن الفرص هنا في تشلسي ستكون محدودة، لقد حان الوقت لتحدٍ جديد

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-20 07:18:13 A A

"هذا أصعب قرار في حياتي لي ولعائلتي، لكن كنت دائمًا متصورًا الرحيل بالفترة المناسبة، وبالطريقة المناسبة وفي اللحظة المناسبة وهي الآن"، هكذا عبّر جون تيري قائد فريق تشيلسي الإنجليزي، برسالة وداعيّة للجماهير، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، بعد إعلان رحيله عن البلوز، في نهاية هذا الموسم.


جون تيري

كما وأضاف في تصريحات قائلا: "أشعر أن كرة القدم ما زالت بداخلي ولكن أتفهم أن الفرص هنا في تشلسي ستكون محدودة، لقد حان الوقت لتحدٍ جديد، كان طموحي المبكر كفتى أن أصبح لاعب كرة القدم وأنا ممتن لتشلسي، وأمي، وأبي وأخي لإعطائي الفرصة ولدعمهم الكامل لتحقيق هذا الحلم".

وإختتم حديثه بالقول: "الانضمام كفتى في مدرسة بسن الـ14، حتى توقيع أول عقد احترفي بسن الـ17 وثم مشاركتي الأولى في الفريق الأولى بنفس السنة، لأكون بعد ذلك". وقال: "ارتداء شارة القيادة كان بدون أدنى شك واحد من أعظم إنجازات حياتي. آمل فقط أني كنت قادرًا على رد الدين بالتزامي وولائي طوال مسيرتي، أريد فقط أن أشدد على أن الرحلة لم تنتهِ بعد. هناك طريق طويل لقطعه ونحن ملتزمون بإنهاء هذا الموسم على أعلى مستوى".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 65 من مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم | [398 قراءة]
2 الشرطة:اختلاس ملايين وعائلة مشتبه من كفرقرع | [322 قراءة]
3 ردود أفعال غاضبة في بايرن ميونخ | [270 قراءة]
4 الليلة:برشلونة يبحث عن معجزة جديدة أمام يوفنتوس | [205 قراءة]
5 فصح النور/ بقلم: إياس يوسف ناصر | [161 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
3 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب