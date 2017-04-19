تيري يودّع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية: إرتداء شارة القيادة أعظم إنجازات حياتي

جون تيري:



أشعر أن كرة القدم ما زالت بداخلي ولكن أتفهم أن الفرص هنا في تشلسي ستكون محدودة، لقد حان الوقت لتحدٍ جديد

"هذا أصعب قرار في حياتي لي ولعائلتي، لكن كنت دائمًا متصورًا الرحيل بالفترة المناسبة، وبالطريقة المناسبة وفي اللحظة المناسبة وهي الآن"، هكذا عبّر جون تيري قائد فريق تشيلسي الإنجليزي، برسالة وداعيّة للجماهير، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، بعد إعلان رحيله عن البلوز، في نهاية هذا الموسم.



جون تيري



كما وأضاف في تصريحات قائلا: "أشعر أن كرة القدم ما زالت بداخلي ولكن أتفهم أن الفرص هنا في تشلسي ستكون محدودة، لقد حان الوقت لتحدٍ جديد، كان طموحي المبكر كفتى أن أصبح لاعب كرة القدم وأنا ممتن لتشلسي، وأمي، وأبي وأخي لإعطائي الفرصة ولدعمهم الكامل لتحقيق هذا الحلم".

وإختتم حديثه بالقول: "الانضمام كفتى في مدرسة بسن الـ14، حتى توقيع أول عقد احترفي بسن الـ17 وثم مشاركتي الأولى في الفريق الأولى بنفس السنة، لأكون بعد ذلك". وقال: "ارتداء شارة القيادة كان بدون أدنى شك واحد من أعظم إنجازات حياتي. آمل فقط أني كنت قادرًا على رد الدين بالتزامي وولائي طوال مسيرتي، أريد فقط أن أشدد على أن الرحلة لم تنتهِ بعد. هناك طريق طويل لقطعه ونحن ملتزمون بإنهاء هذا الموسم على أعلى مستوى".