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رياضة وشباب رياضة عالمية 20 مليون إسترليني تقرّب الحارس هارت من ليفربول خلال الانتقالات الصيفية

رياضة وشباب

20 مليون إسترليني تقرّب الحارس هارت من ليفربول
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20 مليون إسترليني تقرّب الحارس هارت من ليفربول خلال الانتقالات الصيفية

إنضم هارت إلى صفوف تورينو في الصيف الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي لمدّة عام على سبيل الإعارة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-19 19:28:19 A A

يقترب الإنجليزي جو هارت حارس مرمى تورينو الإيطالي، من الانضمام إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


جو هارت 

كما وإنضم هارت إلى صفوف تورينو في الصيف الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، لمدّة عام على سبيل الإعارة، بعد أن خرج من حسابات الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتزنز. ومن المنتظر أن يحسم ليفربول الصفقة لصالحه، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لما ورد عن صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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