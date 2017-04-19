20 مليون إسترليني تقرّب الحارس هارت من ليفربول خلال الانتقالات الصيفية

إنضم هارت إلى صفوف تورينو في الصيف الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي لمدّة عام على سبيل الإعارة

يقترب الإنجليزي جو هارت حارس مرمى تورينو الإيطالي، من الانضمام إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



جو هارت

كما وإنضم هارت إلى صفوف تورينو في الصيف الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، لمدّة عام على سبيل الإعارة، بعد أن خرج من حسابات الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتزنز. ومن المنتظر أن يحسم ليفربول الصفقة لصالحه، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لما ورد عن صحيفة "ذا صن" البريطانية.