غدًا: المحكمة العُليا تدرس الطعن في حبس ميسي ووالده لمدّة 21 شهرًا بعد التهرّب الضريبي

كانت محكمة برشلونة أصدرت في يوليو الماضي حكمًا بسجن ميسي ووالده ووكيل أعماله خورخي 21 شهرًا للتهرب من دفع مبلغ قدره 4.1 مليون يورو للضرائب

صرّحت إحدى الصحف الاسبانية اليوم الاربعاء أنّ المحكمة العليا في إسبانيا، تدرس غدًا الخميس، خلف الأبواب المغلقة، الطعن الذي تقدَّم به لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، ووالده خورخي، ضد العقوبة الموقعة عليهما بالسجن لمدة 21 شهرًا من قبل محكمة برشلونة.



ليونيل ميسي ووالده خورخي

هذا، وكانت محكمة برشلونة أصدرت في يوليو الماضي حكمًا بسجن ميسي، ووالده ووكيل أعماله خورخي، 21 شهرًا للتهرب من دفع مبلغ قدره 4.1 مليون يورو للضرائب. وحتى في حال قرار المحكمة العليا بتأييد الحكم، فإنَّ ميسي ووالده قد يتجنبان الحبس، نظرًا لأن فترة العقوبة لا تتخطى العامين، لكن ينبغي موافقة المحكمة العليا أولاً، التي قد تصدر قرارا بإرسالهما للسجن.

وسيتم الكشف عن الحكم بعد ساعات من مواجهة برشلونة أمام يوفنتوس على ملعب الكامب نو، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر مساء اليوم، إذ سيتعين على ميسي وفريقه بذل الجهد لمحاولة تعويض خسارتهم في الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة في تورينو. كما تعقد هذه الجلسة قبل ثلاثة أيام فقط من لقاء الكلاسيكو المصيري للفريق الكتالوني أمام غريمه ريال مدريد بالدوري الإسباني لكرة القدم (ليجا)، والمقرر يوم الأحد الموافق 23 أبريل على ملعب سانتياجو برنابيو.