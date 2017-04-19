اليسا أنيقة وراقية على غلاف مجلة لها..صور

إطلالة إليسا على غلاف مجلة لها حملت توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب

تصدّرت النجمة اللبنانية إليسا غلاف مجلة لها في أحدث اعدادها، حيث أطلت إليسا على القراء بإطلالة راقية وأنيقة حملت توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب. إضافة إلى إطلالة ثانية كلاسيكية بفستان أسود، وهي من ضمن مجموعة الصور التي خصّتها للمجلة، والتقطتها عدسة مصوّر النجوم الشاب محمد سيف.



إليسا على غلاف مجلة لها

هذا، وقد تحدّثت اليسا في مقابلتها مع "لها" في العديد من المواضيع، ومنها نجاحاتها وأعمالها الفنية، وتطرقت إلى بعض الجوانب الشخصية في حياتها أيضًا، كما وتحدثت عن الخلاف مع شيرين عبد الوهاب، حيث أشارت اليسا إلى أنّ "شيرين اعتذرت لها على ما بدر منها من كلمات مسيئة بحقها، وهي تفهمتها وقبلت اعتذارها"، كما قالت.