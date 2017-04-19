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فنانين فن عربي سلاف فواخرجي في موسكو احتفالًا بانضمامها للسينما الروسية..صور

فنانين

روسيا تحتضن السورية سلاف فواخرجي..صور
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سلاف فواخرجي في موسكو احتفالًا بانضمامها للسينما الروسية..صور

العمل السينمائي سيحمل عنوان "تدمر"، وهو عبارة عن تعاون بين شركة "شغف" التي تملكها فواخرجي، والمنتج آندريه سيغليه صاحب شركة "برولين" إحدى أهم شركات الإنتاج السينمائية الروسية

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-20 16:23:59 A A

زفّت النجمة السورية الجميلة، سلاف فواخرجي، لجمهورها ومحبيها خبر توقيعها عقد إنتاج فيلم سينمائي سوري روسي مشترك. هذا، وقد نشرت سلاف صورًا من رحلتها إلى موسكو عبر صفحتها الرسمية على "انستغرام"، وأعربت عن سعادتها بهذه الزيارة وبالعمل الفني القادم.


سلاف فواخرجي مع وزير الثقافة الروسي في موسكو

يشار إلى أنّ العمل السينمائي سيحمل عنوان "تدمر"، وهو عبارة عن تعاون بين شركة "شغف" التي تملكها فواخرجي، والمنتج آندريه سيغليه صاحب شركة "برولين" إحدى أهم شركات الإنتاج السينمائية الروسية، تحت رعاية خاصة من وزير الثقافة الروسي فلاديمير منيسيكي، حيث تمت مراسم التوقيع بحضوره في مقر الوزارة بالعاصمة الروسية، وبحضور مخرج الفيلم إيفان بولوتينكوف، ووسائل إعلام روسية أولت اهتماماً خاصاً بالحدث، وحرصت على تغطية المؤتمر الصحفي الذي أقيم بهذه المناسبة.

يذكر أنّ النجمة السورية تخوض تجربة الإنتاج السينمائي هذه المرة، بعد تجربتها الإخراجية السينمائية الأولى في "رسائل الكرز"؛ وقد أعربت عن سعادتها بـ"الاهتمام الكبير من وزير الثقافة الروسي لإنتاج فيلم سوري-روسي".

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